'한국판 뉴딜 1주년 기념' 14일 하루 수소차 충전요금 최대 20% 할인

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 환경부는 지난해 7월14일 발표한 '한국판 뉴딜 종합계획' 1주년을 기념해 전국 31곳의 수소충전소에서 14일 하루동안 최대 20% 충전요금할인을 할인한다고 12일 밝혔다.

이번 행사는 한국판 그린뉴딜의 성과를 체감하고 한 단계 더 도약하는 계기로 삼기 위해 마련됐다. 전국에 상업 운영 중인 수소충전소의 약 45%(31곳)가 참여한다.

국회 수소충전소 등 29곳은 충전요금의 약 20%(8800원/kg → 7000원/kg), 서울 강동 및 인천 남동 2곳은 약 11% (8800원/kg → 7800원/kg) 할인 혜택을 제공한다. 행사에 참여하는 수소 충전소 정보는 환경부 및 한국자동차환경협회 홈페이지 등에서 확인할 수 있다.

이와 함께 환경부는 현대차와 협력해 수소차에 관심있는 국민 누구나 체험할 수 있도록 시승행사도 개최한다. 현대차에서 운영하는 전국 19개 시승센터에서는 사전 또는 당일 현장예약을 통해 수소차를 체험해 볼 수 있다. 판매점(대리점 포함)에서는 사전예약을 통해 시승이 가능하다.

