위메프오, 공차 배달주문 서비스 론칭…최대 7000원 할인

[아시아경제 김보경 기자] 배달 애플리케이션 위메프오가 '공차코리아' 전국 260여개 매장의 배달 서비스를 시작한다.

위메프오는 공차 배달주문 서비스를 론칭하고, 이를 기념해 오는 18일까지 최대 7000원 할인 행사를 진행한다고 12일 밝혔다.

이 기간 동안 위메프오 신규 가입 고객에게는 공차 음료 1만3000원 이상 주문 시 5000원 상당의 '첫 구매 할인쿠폰'을 제공한다. 카카오페이로 2만원 이상 결제 시 2000원 중복 할인 혜택도 제공해 최대 7000원까지 할인된 금액으로 공차 음료를 주문할 수 있다.

기존 위메프오 이용 고객에게는 1만3000원 이상 주문 시 3000원 할인 쿠폰을 제공한다. 쿠폰은 행사기간 내 2회 사용 가능하다.

서울시 소재 공차 매장에서 배달 주문 시 서울사랑상품권 10% 추가 할인도 이용 가능하다. 액면가 대비 10% 할인된 금액으로 서울사랑상품권 충전 후 공차 음료를 주문하면 10% 추가 할인 혜택을 받을 수 있다. 광주광역시 고객은 광주상생카드 결제 시 추가 10% 할인 적용된다.

위메프 오를 통해 공차 시그니처 메뉴인 ▲블랙 밀크티+펄 △타로 밀크티+펄 등은 물론 여름 신메뉴 ▲민트 초코칩 밀크티+펄 ▲민트 팝핑초코 스무디 ▲초코바른 민트 쿠키 스무디 등도 주문 가능하다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr