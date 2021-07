11번가, ‘BTS X 빌트뉴욕 굿즈’ 최초 공개…18% 할인 혜택도

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 12일 오후 9시 라이브방송을 통해 뉴욕 디자이너 브랜드 ‘빌트뉴욕’이 방탄소년단과 컬래버레이션 한 ‘BTS X 빌트 콜라보 텀블러·보틀’ 16종을 최초 공개하고 할인판매를 진행한다고 밝혔다.

이 상품은 BTS 대표곡인 IDOL 뮤직비디오에서 각 멤버들이 착용한 슈트 패턴을 모티브로 디자인한 7개 패턴에 BTS 그룹 전체를 상징하는 IDOL 패턴까지 총 8개 패턴으로, 텀블러와 보틀 총 16종이다. 프리미엄 스테인리스강 소재와 이중 진공 단열 기술로 제작돼 보냉력이 탁월하다.

11번가 라이브방송 혜택가로 방송 시작 시간부터 자정 12시까지 정가 대비 18% 할인가로 텀블러 8종과 보틀 8종을 판매한다. 방송 중에는 BTS 팬들을 위한 퀴즈 이벤트가 진행되며 당첨자에게는 푸짐한 경품이 제공될 예정이다. 오는 13일부터는 정가로 판매된다.

