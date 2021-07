mRNA 국내 생산! ‘한국비엔씨’보다 큰 거 온다!

신청해 주셨던 분들 ‘서전기전(189860)’ 단 1일 만에 상한가! 30% 수익 달성!

크게 터진다고 말씀드렸죠? 은혜에 보답하기 위해 어렵게 찾은 후속주! 공개합니다!

▶▶ “한국비엔씨” 보다 크다!!!! 외국인 1000만주 가까이 매집! 후속株 지금 잡으세요! ▶무료체험 신청◀

미 뉴욕 타임스는 리보핵산(mRNA) 백신을 접종한 대부분 사람들은 부스터 주사가 추가로 필요하지 않을 수 있다고 말해 mRNA가 또 한번 주목받고 있다. 이에 아직 저평가된 ‘ 이 기업’이 바이오 계의 새로운 샛별로 떠오르고 있다.

* 국내 백신 임상 3상 단계 진입!!!

* 코로나 백신뿐 아니라 대상포진 예방백신까지 섭렵!

* 'EG-HZ' 호주 임상 1상 시험 완료! 국내 생산 임박!

* 글로벌 업체와 라이센싱 협상 임박!!!

단 한 방으로 1년 수익을 만회해 줄 정말 엄청난 신약 관련 재료주이니 반드시 주목하시기 바랍니다.

▶▶ 수익률 신화! 셀트리온, 신풍제약 등 기본 300% 이상 수익! 후속주는? [클릭]◀◀

“신청하고 3일 동안 소액으로 체험했는데 매일 상한가 수익 보고 깜짝 놀랐어요. 꿈인지 생시인지 싶더라고요. 그렇게 계속 받았는데 매일 상한가 가더라고요. 지금은 가입비 내고 VIP서비스 받고 있는데 가입비 아까워서 망설였던 시간이 후회되네요. 감사합니다.” (VIP 김현수 회원)

▶ 2021년 하반기 핵심 대장주! 어마어마한 수익 안겨줄 VVIP 종목 --> [무료 추천주 받아보기 CLICK]

[최근 상한가 적중]

*21.06.18 진원생명과학(011000) 上 적중!

*21.06.11 평화산업(090080) 上 적중!

*21.06.07 비에이치아이(083650) 上 적중!

*21.06.02 자연과환경(043910) 上 적중!

*21.05.28 삼성제약(001360) 上 적중!

*21.05.24 선익시스템(171090) 上 적중!

*21.05.17 이연제약(102460) 上 적중!

*21.05.11 바이오리더스(142760) 上 적중!

*21.05.07 삼성제약(001360) 上 적중!

*21.04.29 엑세스바이오(950130) 上 적중!

*21.04.22 이아이디(093230) 上 적중!

*21.04.19 에이비프로바이오(195990) 上 적중!

*21.04.13 나노엔텍(039860) 上 적중!

*21.04.08 진매트릭스(109820) 上 적중!

*21.04.01 NE능률(053290) 上 적중!

*선착순 10명 마감! 전, 후반 모두 끝났습니다. 마지막 인저리 타임 결승골의 주인공*

[오늘의 관심종목]

이연제약 이연제약 102460 | 코스피 증권정보 현재가 69,400 전일대비 10,000 등락률 +16.84% 거래량 7,945,409 전일가 59,400 2021.07.06 12:43 장중(20분지연) 관련기사 윤석열이 직접 나선다! 히든 “원전” 수혜주![특징주]이연제약, 국내 유일 pDNA부터 mRNA까지…전세계 생산허브 재평가“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 한국비엔씨 한국비엔씨 256840 | 코스닥 증권정보 현재가 13,300 전일대비 2,150 등락률 +19.28% 거래량 44,590,598 전일가 11,150 2021.07.06 12:43 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[특징주]한국비엔씨, 경구용 코로나19 치료제 미국 임상 순항…효과와 안전성 확인모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 50,300 전일대비 500 등락률 -0.98% 거래량 3,628,779 전일가 50,800 2021.07.06 12:43 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 진원생명과학, 코로나19 백신 개발관련논평 국제 학술지 게재 close 까뮤이앤씨 까뮤이앤씨 013700 | 코스피 증권정보 현재가 3,015 전일대비 85 등락률 -2.74% 거래량 3,208,334 전일가 3,100 2021.07.06 12:43 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-31일까뮤이앤씨, 513억원 규모 생활숙박시설 신축공사 수주까뮤이앤씨, 화성JW물류센터 신축공사 수주 close 삼부토건 삼부토건 001470 | 코스피 증권정보 현재가 3,345 전일대비 145 등락률 +4.53% 거래량 11,159,807 전일가 3,200 2021.07.06 12:43 장중(20분지연) 관련기사 삼부토건, 각 분야별 신입·경력사원 채용… "우수한 인재 지원 기대"모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 삼부토건, 128억 규모 인천 굴포천 생태하천복원사업 수주 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.