[e공시 눈에 띄네]코스닥-2일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 모바일어플라이언스 모바일어플라이언스 087260 | 코스닥 증권정보 현재가 4,265 전일대비 20 등락률 +0.47% 거래량 1,702,358 전일가 4,245 2021.07.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 모바일어플라이언스, 스마트카(SMART CAR) 테마 상승세에 7.13% ↑모바일어플라이언스, 58억 규모 BMW 레이다 영상기록장치 공급계약모바일어플라이언스, 차량용블랙박스 테마 상승세에 3.1% ↑ close =KOMSA AG와 131억 규모 독일 'BMW향 레이다 영상기록 장치' 공급계약 체결

◆ 에스아이리소스 에스아이리소스 065420 | 코스닥 증권정보 현재가 639 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 639 2021.07.02 00:00 장중(20분지연) 관련기사 에스아이리소스, 19억원 규모 석탄 공급계약 체결에스아이리소스, 삼성물산과 75억원 규모 공급계약[e공시 눈에 띄네] 코스닥-29일 close =JFE SHOJI CORPORATION과 31억 규모 석탄 판매 계약 체결

◆ 골프존뉴딘홀딩스 골프존뉴딘홀딩스 121440 | 코스닥 증권정보 현재가 8,880 전일대비 10 등락률 -0.11% 거래량 993,693 전일가 8,890 2021.07.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일골프존 1Q 영업익 284억원…작년 동기 대비 85.5%↑골프존, 젊은 골퍼 스크린으로 '제2의 전성기' close =자회사 골프존카운티 1320억 규모 부동산 및 동산 유형자산 취득 결정

◆ 체리부로 체리부로 066360 | 코스닥 증권정보 현재가 2,550 전일대비 25 등락률 -0.97% 거래량 252,976 전일가 2,575 2021.07.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 체리부로, 육계 테마 상승세에 5.02% ↑체리부로, 육계 테마 상승세에 18.9% ↑체리부로, 육계 테마 상승세에 10.31% ↑ close =340억 규모 유상증자 결정

◆ 소리바다 소리바다 053110 | 코스닥 증권정보 현재가 198 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 198 2021.07.02 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-1일[e공시 눈에 띄네]코스닥-24일소리바다, 감자 ‘원안 통과’… 재무개선 청신호 close =원고 상상인저축은행의 채권압류 및 추심명령 소송에 대해 기재 채권 압류 결정

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr