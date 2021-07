이삭버거, 어니언 스매쉬드 패티로 특별한 맛을 선사해

대한민국 대표 토스트 브랜드 이삭토스트(대표 김하경)를 운영하는 ㈜이삭이 ‘이삭버거’라는 새로운 브랜드를 선보인다.

신사역키친과 용인 동백키친의 오픈을 앞둔 이삭버거는 ‘좋은 음식으로 마음을 채운다’는 ㈜이삭의 철학을 담아 기존의 패스트푸드와는 달리 신선하고 건강한 재료와 그릴에서 어니언 스매쉬드 방식으로 즉석해서 구워 낸 시그니처 패티가 특징이다.

이삭버거의 어니언 비프 패티는 100% 순 쇠고기와 신선한 양파를 그릴 위해 함께 올려 온도와 시간을 섬세히 조절하여 프레스 하는 어니언 스매쉬드 방식으로 구워 만들게 되는데, 어니언 스매쉬드 조리 방식은 미국 오클라호마의 전통 버거 조리 방식으로 풍부한 육즙과 달큰한 양파가 조화를 이루도록 해 순쇠고기의 풍미와 부드러운 식감을 선사한다.

또한 치즈 본연의 맛을 증가 시키는 멜팅 그릴 방식으로 패티 위에 치즈를 얹어 패티의 열로 치즈를 녹이는 멜팅 방식으로 치즈 본연의 맛을 느낄 수 있다.

이삭버거 관계자는 “이삭버거를 통해 언제나 믿고 먹을 수 있는 수준 높은 식 경험을 전하기 위해 노력하겠다” 며 “고객들의 평범한 일상에 행복한 맛을 전하는 이삭버거가 되도록 노력하겠다. 많은 관심과 사랑 부탁드린다” 라고 말했다.

이삭버거는 7월 중순 신사역 키친, 용인 동백 키친의 오픈을 앞두고 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr