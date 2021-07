[클릭 e 종목] 아모레퍼시픽, 2Q 실적 관망

[아시아경제 황준호 기자] 현대차증권은 2일 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 248,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 252,000 2021.07.02 08:20 장시작전(20분지연) 관련기사 '호실적' 아모레퍼시픽에 엇갈린 시선[e공시 눈에 띄네]코스피-21일아모레퍼시픽, 에스트라 흡수 합병 결정 close 의 목표주가를 27만5000원으로 유지했다. 올 2분기 실적이 시장 기대치에 부합하지 못할 것으로 예상됨에 따른 유지다. 중국 시장 마케팅 비용 확대도 관측돼 투자의견을 중립으로 유지했다.

현대차증권이 예상한 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 248,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 252,000 2021.07.02 08:20 장시작전(20분지연) 관련기사 '호실적' 아모레퍼시픽에 엇갈린 시선[e공시 눈에 띄네]코스피-21일아모레퍼시픽, 에스트라 흡수 합병 결정 close 의 올 2분기 매출액은 연결 기준 1조2188억원 정도다. 전년보다 15.4% 정도 높은 수치다. 연결 영업이익은 1105억원으로 전년 대비 212.9% 정도 높은 수준으로 내다봤다. 다만 이는 시장 기대치를 소폭 하회하는 수준이다. 중국 618 행사 대응 등 중국 시장에서 브랜드 강화를 위한 마케팅 집행이 커졌지만 수익은 기대에 못 미칠 것으로 전망되면서 영업이익 예상치를 낮춰 잡았다.

정혜진 현대차증권 연구원은 "실적 턴어라운드와 중장기적 전사 실적 성장에 대한 기대감이 주가에 선반영 됐지만, 이번 분기 실적 하락으로 뚜렷한 실적 개선 흐름에 대한 기대감 축소되며 주가 상승 모멘텀을 지지하던 센티먼트 역시 일시적으로 약화될 것으로 판단한다"고 말했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr