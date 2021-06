[명품컬렉션] 에코 바이옴 H4 골프화 "하이브리드 끝판왕"

[아시아경제 노우래 기자] "하이브리드 골프화 끝장판."

덴마크 명품골프화 에코 ‘바이옴 하이브리드4(BIOM Hybrid4·사진)’는 가죽 생산에서 완성품까지 모든 공정을 직영공장에서 진행하는 장인정신으로 유명하다. 무려 225차례를 거친다. 프리미엄 가죽부터 남다르다. 최고의 통기성과 내구성을 자랑한다. 고어텍스(Gore-Tex) 기술은 100% 방수는 물론 다양한 기후 조건에서 하체를 견고하게 잡아주는 역할이다.

이번 모델은 특히 새로운 BIOM 2.0 라스트가 발의 자연스러운 모양과 움직임을 파악해 플레이어에게 탁월한 퍼포먼스를 보장한다. 에코 플루이드폼 다이렉트 컴포트(EccoFluidform Direct Comfort)는 어퍼와 미드솔의 일체형 접합으로 쿠셔닝과 리바운드에서 균형을 맞춘다. 새로운 MTN GRIP아웃솔이 또 있다. 안정성과 내구성, 회전 등 세 가지 영역에 딱이다.

백 스윙에서 피니시로 가는 스윙 과정 내내 흔들림이 없어 좋은 스코어를 만든다. TPU 소재가 아웃솔과 미드솔을 감싸고, X-TENSA 기술은 아웃솔에서 레이스를 연결한다. 하이브리드 인레이솔이 쿠션감을 5% 미만으로 압축시켜 핏 변형 방지와 동시에 발바닥에 전해지는 피로도를 낮춘다. 현대적인 스포츠화 느낌으로 모든 연령층 골퍼들의 시선을 끌고 있다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr