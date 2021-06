[아시아경제 유병돈 기자] 말다툼을 벌이던 친형을 흉기로 찔러 살해한 60대 남성이 경찰에 구속됐다.

서울 강서경찰서는 살인 혐의를 받는 A(60)씨를 구속했다고 27일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 24일 오후 1시30분께 강서구의 한 아파트에서 흉기로 자신의 형인 피해자의 머리와 어깨 등을 찌른 혐의를 받고 있다.

사건 당일 A씨는 범행 3시간가량이 지난 뒤에 피해자를 발견했다며 신고한 것으로 조사됐다. 피해자는 심폐소생술을 받으면서 병원으로 이송됐지만 끝내 의식을 찾지 못하고 사망했다.

경찰은 현장 감식 결과와 주변 진술 등을 토대로 A를 범인으로 특정하고 체포했다.

경찰 조사에서 A씨는 음주 문제로 형과 말다툼을 벌이다 범행했다고 진술한 것으로 알려졌다.

사건 당시 A씨는 술에 취한 상태였던 것으로 전해졌다.

