신영증권 신영증권 001720 | 코스피 증권정보 현재가 64,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,838 전일가 64,200 2021.06.25 15:30 장마감 close 은 25일 강석훈 성신여대 경제학과 교수와 고봉찬 서울대 경영대학 교수를 사외이사로 신규 선임했다고 공시했다.

이들의 임기는 이날부터 2년간이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr