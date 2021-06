아우디·볼보·벤츠 등 수입차 8개사 2만4942대 리콜

[아시아경제 조강욱 기자] 국토교통부는 수입차 모델 가운데 75개 차종 2만4942대에서 제작결함이 발견돼 시정조치(리콜) 한다고 25일 밝혔다.

대상 업체는 아우디폭스바겐코리아, 볼보자동차코리아, 메르세데스-벤츠코리아, 포드세일즈서비스코리아, 테슬라코리아, 포르쉐코리아, 재규어랜드로버코리아, 스즈키ㅡ씨엠씨 등 8개사다.

아우디폭스바겐코리아에서 수입·판매한 A6 45 TFSI 프리미엄 등 46개 차종 9759대는 뒤 차축 현가장치 내 부품인 트레일링 암 고정 너트의 강성 부족으로 너트가 파손되고 차체 안정성이 상실될 가능성이 있어 리콜에 들어간다.

볼보자동차코리아에서 수입, 판매한 S60 등 7개 차종 7208대는 연료공급 제어장치 퓨즈의 용량 부족으로 퓨즈가 끊어지고, 연료공급이 되지 않아 시동이 꺼질 가능성이 있어 리콜이 결정됐다.

메르세데스-벤츠코리아에서 수입, 판매한 C 200 2537대는 엔진제어장치(ECU) 소프트웨어 오류로 장시간 공회전 시 발전기 내 부품이 과열돼 화재가 발생할 우려가 있는 것으로 나타났다. 또 GLA 200 d 등 12개 차종 760대는 조향 핸들 축 내 베어링과 장착 구멍 사이에 유격이 있어 베어링이 빠지고, 방향 조종이 제대로 되지 않을 가능성이 있다.

포드세일즈서비스코리아에서 수입, 판매한 에이비에이터 2098대는 이미지 처리 모듈에서 실내 화면으로 전달되는 신호의 오류로 후진 시 후방 상황이 화면에 제대로 나타나지 않을 가능성이 확인됐다. 이는 안전기준 위반사항으로 국토부는 우선 리콜을 진행하도록 하고, 추후 시정률 등을 고려해 과징금을 부과할 계획이다.

테슬라코리아에서 수입, 판매한 모델3 516대는 브레이크 캘리퍼 고정장치의 조립 불량으로 캘리퍼가 떨어져 나가고 제동이 제대로 되지 않을 가능성이 확인됐다.

포르쉐코리아에서 수입, 판매한 카이엔 쿠페 등 2개 차종 424대는 뒤 차축 현가장치 내 트레일링 암 고정 너트가 파손될 우려가 있는 것으로 나타났다.

재규어랜드로버코리아에서 수입, 판매한 레인지로버 스포츠 3.0D 등 3개 차종 320대는 후방 스포일러의 고정 상태가 불량한 것으로 확인됐다. 스포일러가 차체로부터 떨어져 나갈 경우 뒤따르는 차량의 안전에 지장을 줄 가능성이 있어 리콜이 결정됐다.

스즈키씨엠씨에서 수입해 판매한 버그만 125 등 2개 이륜 차종 1320대는 계기판의 회로 기판 불량으로 속도계 등이 작동되지 않을 가능성이 있다.

이번 리콜 대상 차량은 제작·판매사 서비스센터에서 무상 수리받을 수 있다. 제작사는 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자 메시지로 시정 방법 등을 알리게 된다. 리콜 전 자동차 소유자가 자비로 수리한 경우 제작사에 비용 보상을 신청할 수 있다.

