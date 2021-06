대웅제약 '펙수프라잔', 중남미 4개국에 340억원 규모 기술 수출

[아시아경제 이춘희 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 172,000 전일대비 1,000 등락률 +0.58% 거래량 162,280 전일가 171,000 2021.06.24 10:43 장중(20분지연) 관련기사 대웅-디앤디파마텍, 펩타이드·단백질 경구제 공동개발 추진대웅, 코로나19 치료제 '코비블록' 개발 위한 임상 2b상 투약 완료대웅제약, "美 FDA에 메디톡스 조사 요청"… 금감원 고발도 병행 close 의 위식도역류질환 치료제 신약 ‘펙수프라잔(Fexuprazan)’이 콜롬비아를 포함한 중남미 4개국에 기술 수출(라이선스 아웃)을 통해 추가 진출한다.

대웅제약은 콜롬비아 바이오파스(BIOPAS)와 콜롬비아·에콰도르·페루·칠레에서의 펙수프라잔 라이선스 아웃 계약을 맺었다고 24일 밝혔다. 총 계약 규모는 340억원가량이다.

이번 계약으로 대웅제약은 바이오파스사에 해당 국가들에서 펙수프라잔을 유통·판매할 수 있는 권리를 부여했다. 양사는 2024년까지 이들 국가에서 펙수프라잔의 현지 허가를 취득할 계획이다. 대웅제약이 필요한 자료들을 제공하면 바이오파스가 현지 임상·허가 취득 절차를 맡고 비용을 부담한다. 2019년 기준 4개 국가의 소화기질환 치료제 시장 규모는 약 6300억원에 달하는 것으로 알려졌다.

대웅제약은 기존에 계약을 맺은 브라질과 멕시코를 포함해 중남미 6개국에 펙수프라잔을 진출시키는 쾌거를 이뤘다. 이들 국가의 인구를 모두 합치면 중남미 인구의 70%에 이른다. 브라질(약 860억원)과 멕시코(약 570억원)을 합친 총 계약 규모는 1770억원에 이르고, 전 세계 기술수출 규모를 모두 합치면 1조370억원이다.

펙수프라잔은 대웅제약이 자체 개발한 위식도역류질환 신약이다. 위벽에서 위산을 분비하는 양성자 펌프를 가역적으로 차단하는 기전의 P-CAB 제제다. 현재 세계 위산분비 억제제 시장에서 가장 많이 팔리는 PPI제제보다 증상을 신속히 개선하고 효과도 오래 지속됨을 임상을 통해 입증했다. 이외에도 투여 초기부터 주·야간에 관계없이 즉시 가슴 쓰림 증상을 개선시켰고, 위식도 역류질환의 비전형적 증상 중 하나인 기침 증상도 개선시켰다. 특히 증상이 심한 환자에게 투여했을 때, 비교군인 에소메프라졸 대비 3배 많은 환자들에게서 가슴쓰림 증상이 개선되는 효과를 확인했다.

박현진 대웅제약 글로벌사업본부장은 "북미 및 중남미 아메리카 대륙을 거점으로 하는 주요 국가 대부분에 펙수프라잔을 진출시킴으로써 펙수프라잔의 글로벌 경쟁력은 이제 완전히 입증된 셈”이라며 “계열 내 최고 신약인 펙수프라잔을 전 세계에 공급해 더 많은 환자들에게 더 나은 치료 옵션을 제공하겠다”고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr