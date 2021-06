그린알로에 알로에스테, ‘조선일보 선정 2021 국가브랜드 대상’ 알로에화장품 부분 4년 연속 선정

그린알로에 ‘알로에스테’(대표이사 정광숙)가 차별화된 경쟁력으로 ‘조선일보 선정 2021 국가브랜드 대상’에서 4년 연속 알로에화장품 부문에 당당히 선정됐다.

글로벌 시장으로 성장하고 있는 국내 코스메틱 브랜드 가운데 ‘알로에스테’가 소비자의 마음을 얻은 비결은 건강한 피부를 고려한 안정화된 친환경 제품개발로 고객 감동을 실현한 데 있다.

피부 진정과 보습력이 탁월한 알로에는 미국 농림부가 인정한 유기농알로에를 함유하고, 기능성 원료도 자연유래 신소재를 발굴해 제품에 함유했다.

특히 중국산 원료는 단 1%도 사용하지 않는다는 경영 방침으로 신소재 중심의 제품 R&D에 투자를 아끼지 않고 있으며, 화장품의 베이스로 사용하는 정제수 대신 에센스 원료인 라벤더수를 함유함으로써 차별화된 경쟁력을 확보했다.

또한 인체에 경피독으로 작용하는 합성방부제 대신 자연유래성분들로 안정화시키는 등 알로에스테만의 브랜드 가치를 구축해 나가고 있다.

유기농 알로에추출물을 100% 함유한 제품은 피부를 즉각적으로 진정시켜주며 피부에 수분을 충전하고 증발을 막아준다.

또 올리고히아루론산이 진피층까지 수분을 채워주고 식물성콜라겐과 마린콜라겐이 진피층의 탄력까지 관리해줌은 물론 자연유래성분으로 안정화 해 민감한 피부도 순하게 사용할 수 있는 장점이 있다.

이 밖에도 알로에스테는 피부과학으로 입증된 4종의 발효여과물과 3종의 줄기세포 등 다양한 복합기능성 식물추출물을 함유해 탄력, 주름, 모공, 미백, 피부결 등의 고민을 홈케어를 통해 관리할 수 있게 제품화했다.

사계절 필수템인 선크림에도 알로에가 함유돼 자외선으로부터 손상된 피부를 보호하고 펩타이드 콤플렉스와 같은 성분들까지 함유했다.

주차미 그린알로에 연구소장은 “알로에스테는 유해성분을 뺀 친환경화장품 개발에 주력하고 있다”며 “혁신적인 아이디어로 국가경쟁력을 키우는 브랜드로 성장해 나갈 것”이라고 비전을 제시했다.

