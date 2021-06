KB손해보험, 사무금융우분투재단에 사회연대기금 9억원 출연

23일 사회연대기금 출연 조인식 진행

[아시아경제 기하영 기자]KB손해보험이 금융 노사가 공동 설립한 사무금융우분투재단에 총 9억원의 사회연대기금을 출연한다.

KB손해보험은 23일 서울 마포구 청년문화공간JU동교동 니콜라오홀에서 열린 사무금융우분투재단 창립 2주년 행사에서 사회연대기금 출연 조인식을 열었다. KB손해보험은 2023년까지 총 9억원을 출연하기로 했다.

이날 행사에는 김기환 KB손해보험 사장, 김대성 KB손해보험 노조지부장을 비롯해 신필균 사무금융우분투재단 이사장 및 이재진 전국사무금융서비스노동조합·연맹 위원장 등이 참석했다.

김기환 KB손해보험 사장은 "KB손해보험이 출연하는 사회연대기금이 사회 불평등과 양극화 해소에 조금이나마 기여했으면 한다"며 "단순히 기금출연에 그치지 않고 앞으로도 사회적 약자를 위한 사회공헌활동을 통해 보다 나은 사회를 만드는데 앞장서겠다"고 말했다.

한편, KB손해보험은 지난해 6월 서울시가 추진하는 청년실업 해소를 위한 SIB(사회성과연계채권)사업에 3년간 총 3억원을 투자하는 등 ESG(환경·사회·지배구조) 경영정책에 부합하는 사회공헌활동을 통해 상생의 가치를 실현해 나가고 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr