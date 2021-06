美 코로나 기원 조사에 발끈한 중국 "국제사회 대표해 공갈·협박 자격 없어"

미 생물실험기지 등 조사 해야

[아시아경제 임철영 기자] 중국 정부가 미국의 코로나19 기원 조사와 관련해 비난의 목소리를 내놨다. 중국 책임론이 불거지고 있는 가운데 미국의 행보를 견제하기 위한 반응으로 풀이된다.

22일 자오리젠 중국 외교부 대변인은 정례브리핑을 통해 "미국은 코로나 기원 조사 문제와 관련해 중국에 공갈 또는 협박할 자격이 없다"면서 "국제사회를 대표해 중국을 공격할 권리도 없다"고 강조했다.

이는 젠 사키 미국 백악관 대변인이 코로나 바이러스 기원 조사를 위해 동맹국과 힘을 합쳐 중국을 조사하겠다고 발표한 데 따른 반응이다.

자오 대변인은 그러면서 미국의 코로나 기원 등에 대해 철저한 조사를 해야한다고 응수했다. 그는 중국은 이미 여러번 입장 표명을 했다면서 "미국이 미국의 코로나 기원, 미국의 코로나 대응 미숙 원인 및 책임, 미국 포트 데트릭 및 200여개 해외 생물실험기지 문제 등 3가지 철저한 조사를 하기를 촉구한다"고 말했다.

이어 "국제 사회는 미국이 이 조사에 응하도록 촉구하고 투명한 자료를 제공하도록 요구해야 한다"고 덧붙였다. 미 육군 산하의 포트 데트릭 실험실은 1969년 이전 생물 무기 프로그램의 중심으로 에볼라 등 치명적인 질병을 다뤘으나 2019년 미국 질병통제예방센터의 명령으로 폐쇄됐다.

