카카오모빌리티, 금호익스프레스와 셔틀 서비스 협력

[아시아경제 부애리 기자] 카카오모빌리티는 금호익스프레스와 '셔틀 서비스 협력을 위한 업무 협약(MOU)'을 체결했다고 22일 밝혔다.

두 회사는 스포츠·축제·문화 행사를 위한 셔틀 이동 서비스, 기업 회원 임직원을 위한 기업간거래(B2B) 통근셔틀 등 서비스를 확장한다는 계획이다.

중장기적으로는 셔틀 서비스 영역을 넘어 시외·고속버스 예매 마케팅, 터미널 공간 기반 사업, 해외 버스·택시 호출 서비스 연계 서비스, 자율주행 셔틀 서비스 등도 검토하기로 했다.

안규진 카카오모빌리티 사업부문총괄 부사장은 "완성형 서비스형모빌리티(MaaS) 플랫폼인 카카오 T에서 버스를 활용한 서비스 확대는 모든 이동 수요를 공백 없이 충족시킨다는 카카오모빌리티의 비전을 실현하는 또 하나의 축이 될 것"이라며 "기술, 이동 데이터, 플랫폼 운영 노하우 등 모든 역량을 총동원하겠다"고 말했다.

이계영 금호익스프레스 대표는 "카카오 T 플랫폼 내 다양한 모빌리티 서비스와 연계해 이용자별 다양한 이동 수요를 충족시키고, 버스 운송 서비스의 접근성을 더욱 높여 나가겠다"고 밝혔다.

