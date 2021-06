KFC, 신메뉴 ‘핫통삼겹베이컨버거’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] KFC는 두툼하고 육즙 가득한 통삼겹베이컨과 매콤한 소스로 맛을 낸 신메뉴 ‘핫통삼겹베이컨버거’를 출시했다고 22일 밝혔다.

핫통삼겹베이컨버거는 한국인들의 각별한 사랑을 받고 있는 삼겹살을 이용한 제품이다. 이름 그대로 길고 두툼한 통삼겹베이컨을 통째로 넣은 것이 특징으로, 큼직한 치킨 통살 필렛과 함께 고기의 씹는 맛과 육즙을 제대로 즐길 수 있는 프리미엄 버거다.

소스는 캐롤라이나 크림과 스모키 머스터드로 맛의 깊이와 풍미를 더했다. 크림은 기네스북에 등재된 것으로 유명한 ‘캐롤라이나 리퍼’를 사용한 알싸하고 매콤한 소스로, 느끼함을 잡아주는 동시에 버거의 맛을 끌어올린다.

신제품의 전용 패키지는 통삼겹베이컨이 확연히 드러나도록 디자인 된 점이 특징이다.

KFC는 핫통삼겹베이컨버거 출시를 기념해 핫통삼겹베이컨버거 2개와 에그타르트 2개, 코울슬로, 음료 2잔으로 구성된 ‘핫통삼겹베이컨버거팩’을 할인가 1만3800원에 한정 판매한다. KFC 공식 앱에서는 멤버십 고객에 핫통삼겹베이컨버거 세트 할인 쿠폰을 제공한다.

