[아시아경제 강나훔 기자] 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이는 페이스북 뉴스피드로 음원을 바로 감상할 수 있는 ‘미니플레이어(Miniplayer)’ 기능을 국내에 공식 출시했다고 21일 밝혔다.

이에 따라 스포티파이 이용자들은 페이스북 뉴스피드에 공유된 음원을 앱을 떠나지 않고도 바로 청취할 수 있게 된다. 미니플레이어는 스크롤하며 다른 콘텐츠를 확인하는 중에도 끊김 없이 음원 전체를 들을 수 있다.

스포티파이는 페이스북·인스타그램 등 소셜 미디어와의 연동과 서로 음악 취향을 공유하는 '소셜 리스닝' 기능을 지속해서 선보여왔다.

회사 관계자는 "음악은 중요한 소통 매개체인 동시에 일상 속 대화의 주요 주제 중 하나인 만큼 미니플레이어의 깊이 있는 연동 시스템을 통해 이용자들은 더 많은 음악을 발견 및 공유할 수 있을 것"이라고 말했다.

