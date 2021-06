유한킴벌리, ‘손소독 물티슈’ 무민 에디션 출시

식물 유래 에탄올로 각종 유해세균 99.9% 살균소독

[아시아경제 김희윤 기자] 유한킴벌리는 무민 캐릭터 5종을 적용한 ‘그린핑거 릴리유 손소독 물티슈’ 무민 에디션을 출시했다고 21일 밝혔다.

유한킴벌리에 따르면 그린핑거 릴리유 손소독 물티슈 무민 에디션은 식물 유래 에탄올 등 필요한 성분 3가지만으로 구성해 안심하고 사용할 수 있다. 특히 사용 후 15초 뒤 유해세균 99.9%를 살균 소독하는 점이 특징이다. 원단부터 제품까지 전량 국내 생산된다. 천연펄프를 함유한 3중 엠보싱 원단을 사용해 깔끔한 사용감을 자랑하며 포장지 항균테스트도 마쳤다고 유한킴벌리 측은 설명했다.

‘그린핑거’는 유한킴벌리 자연주의 영유아 전문 브랜드이다. 10세 이하 유아동 스킨케어뿐 아니라, 물티슈, 기저귀, 마스크 등 건강한 성장을 돕는 다양한 제품군 라인업을 강화하고 있다. 그린핑거 릴리유 무민 에디션은 자사몰 맘큐 등에서 구매할 수 있다.

유한킴벌리 관계자는 “코로나19 장기화로 손소독 물티슈를 필요로 하는 경우가 많은 만큼 친숙한 무민 캐릭터와 함께 온 가족이 건강하게 개인방역을 해 나가는데 도움이 되길 바란다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr