아시아나항공, 예비 승무원 체험 비행 성료

[아시아경제 이동우 기자] 아시아나항공은 승무원을 꿈꾸는 인천재능대학교 학생 70명을 대상으로 승무원 체험 비행 과정을 진행했다고 21일 밝혔다.

이번 'Becoming Cabin Crew' 과정은 아시아나항공 교육훈련원 견학과 항공기 기내 실습으로 나눠 총 7시간 동안 진행됐다. 체험 비행 항공편은 인천재능대학교 학생들을 위한 전세기로 운영됐다.

체험 비행에 참여한 학생들은 교육훈련원에서 아시아나항공 캐빈 승무원 유니폼을 착용한 뒤 안전 및 서비스 훈련시설 견학, 항공기 탑승 전 안전·보안 안내를 포함한 사전 브리핑 등 교육을 받았다. 이어 항공기 탑승 후 기내에서 승무원이 수행하는 기본 안전 업무, 방송, 손님 탑승 안내 등을 교관들과 함께 체험하고 비행이 끝난 뒤 비행 중 특이사항 등을 돌아보는 디브리핑에 참석하는 것으로 마무리했다. 아시아나항공은 참여한 모든 학생들에게 수료증과 기념품을 증정했다.

이번 체험 비행은 마스크와 장갑 착용, 체온 측정 등 코로나19 방역 지침을 준수하며 진행됐다. 아시아나항공은 오는25일에 광주여자대학교 학생 100명과 제2차 승무원 체험 비행을 진행할 예정이다.

서민희 아시아나항공 교관 승무원(사무장)은 "이번 체험 비행이 승무원을 꿈꾸고 있는 학생들에게 뜻 깊은 시간이 됐으면 한다"며 "꿈을 향한 도전에 저희가 함께 할 수 있어 굉장히 뿌듯하고 보람 있었다"고 말했다.

