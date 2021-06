[아시아경제 박형수 기자] 중국이 코로나19 백신 접종 10억 회분을 돌파했다.

20일 주요 외신에 따르면 중국 국가위생건강위원회(위건위)는 전날까지 본토 내 누적 코로나19 백신 접종이 10억1048만9000회분을 기록했다고 발표했다.

위건위는 "대규모 접종은 모든 중국인이 함께 노력한 결과"라고 했다.

인구 14억명인 중국은 올해 연말까지 대상자의 70%까지 접종할 계획이다. 중국은 자국산 코로나19 백신을 앞세워 18세 이상 연령층을 대상으로 접종하고 있다. 이달 들어 유아와 학생들로 접종 대상을 확대했다.

