중기부, SNS 활용 '동행세일 득템보탬 챌린지'…다양한 경품 지급

[아시아경제 김보경 기자] 중소벤처기업부가 '2021 대한민국 동행세일' 홍보차 추첨을 통해 TV 등 다양한 경품을 제공하는 이벤트를 연다.

중기부는 인스타그램을 통한 '동행세일 득템보탬 챌린지'를 다음달 11일까지 진행한다고 20일 밝혔다. 동행세일 득템보탬 노래에 맞춰 동작을 따라하고 영상을 릴스(Reels) 플랫폼에 게시하면 참여 가능하다.

이 노래는 '소비자와 소상공인, 중소기업까지 모두에게 득템이 되고 보탬이 된다'는 동행세일 행사의 의미를 담고 있다.

참여자 중 필수 핵심어 표시(해시태그) 영상을 기준으로 추첨을 통해 75인치 텔레비전(1명), 물걸레 로봇청소기(5명), 무선 안마기(10명), 휴대용 미니 선풍기(50명) 등 총 1500명에게 경품을 제공한다. 당첨자는 다음달 14일 발표할 예정이다.

이 밖에 홍보 모델 박소이가 시장, 마트 등을 배경으로 제작한 동행세일 영상의 SNS 공유 행사도 다음달 11일까지 진행된다. 동행세일 홈페이지에서 영상 공유하기에 접속한 후 행사 참여 정보를 입력하고, 원하는 SNS를 선택해 영상을 공유하면 된다.

해시태그를 기준으로 추첨을 통해 총 1000명에게 공기청정기 등을 경품으로 지급할 예정이다.

동행세일 주요내용과 행사와 관련한 자세한 사항은 동행세일 홈페이지(ksale.org)이나 중기부 페이스북·유튜브 등을 통해 확인할 수 있다.

