日 스가 정권 "안전 올림픽"… 유권자 3명 중 2명 "불가능"

[아시아경제 배경환 기자] 일본 유권자 3명 중 2명은 코로나19 확산을 억제하고 안전한 올림픽을 치르겠다는 스가 요시히데 일본 총리의 발언을 신뢰하지 않는 것으로 나타났다.

최근 마이니치신문과 사회조사연구센터가 일본 유권자를 상대로 실시한 전화 여론조사 결과를 보면 도쿄 올림픽·패럴림픽을 '안전·안심' 형태로 개최할 수 있느냐는 물음에 응답자의 64%가 '가능하다고 생각하지 않는다'고 답했다. '가능하다'는 의견은 20%에 그쳤다.

스가 총리는 코로나19 감염 방지 대책을 철저하게 실시해 '안전·안심' 대회를 열겠다고 밝혔지만 다수 유권자가 불신하고 있는 셈이다.

특히 경기장에 관람객을 입장시키는 것에 대한 반대 목소리가 높았다. 응답자의 31%는 무관중 대회를 해야 한다고 답했고 30%는 대회를 취소해야 한다는 입장을 밝혔다. 대회 연기에 대한 반응도 12%가 나왔다. 반면 일본 정부가 검토하는 계획이 타당하다는 답변은 22%에 그쳤다.

한편 스가 내각 지지율은 지난달 22일 조사 때보다 3% 포인트 올랐지만 여전히 34%에 그친 수준이다. 스가 내각을 지지하지 않는다는 답변은 4% 포인트 낮아진 55%로 나타났다.

