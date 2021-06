'윤석열 X파일' 입수했다는 장성철 "글쓰기 무척 괴로워…국민 선택 받기 힘들 듯"

[아시아경제 황수미 기자] 장성철 공감과논쟁 정책센터 소장이 윤석열 전 검찰총장의 처가 의혹이 정리된 문서화된 파일의 일부를 입수했다고 19일 자신의 페이스북에서 밝혔다. 장 소장은 김무성 전 새누리당 대표 보좌관 출신으로, 현재 정치평론가로 활동하고 있다.

이날 장 소장은 "알고있던 사실도 있고 풍문으로 들었던 소문도 있더라. 정밀하게 조사된 부분이 있는 것 같다"며 "어쨌든 윤 전 총장을 공격하기 위한 많은 '작업'들이 있는 것 같다"며 이같이 말했다. 그러면서 "의혹이 사실인지 제가 확인할 방법은 없다"고 덧붙였다.

장 소장은 "윤 전 총장에게 많은 기대를 걸었지만, 이런 의혹을 받는 분이 국민의 선택을 받는 일은 무척 힘들겠다는 게 고심 끝에 내린 결론"이라며 "높은 지지율에 취해있는 현재 준비와 대응 수준을 보면 '방어는 어렵겠다'라는 생각이 든다"고 말했다. 또한 "의혹이 법적으로 문제없는 것과 정치적으로, 도덕적으로 문제가 되는 건 다른 차원이다"라고 덧붙였다. 다만 그는 자신이 입수했다는 파일에 어떤 내용이 있는지는 언급하지 않았다.

이어 장 소장은 자신이 정권교체를 간절히 원하고 있음을 밝히기도 했다. 그는 "이런 글을 쓰는 것이 무척 고통스럽고 욕먹을 수 있겠지만 중요한 것은 정권을 바꿔야 하는 것"이라고 강조했다. 그러면서 "의혹의 사실 여부를 떠나 네거티브의 달인인 현 집권세력이 '장난질' 치기 좋은 먹잇감이 될 것 같다"며 "(윤 전 총장의) 정치 출발 선언 직후 며칠 내에 한두 개씩 툭툭 던져질 것"이라고 예상했다.

또한 장 소장은 송영길 더불어민주당 대표가 자세한 X파일을 가지고 있을 것이라고 전했다. 앞서 송 대표는 지난달 25일 윤 전 총장 사건과 관련한 파일을 차곡차곡 준비하고 있다고 언급한 바 있다.

하지만 윤 전 총장 측은 논란과 관련해 "전혀 거리낄게 없다"는 입장이다. 윤 전 총장 측 이동훈 대변인은 지난 16일 CBS 라디오에 출연해 "(여당의) 공세가 오더라도 본인은 떳떳하다"고 밝혔다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr