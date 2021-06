[위클리中企]템퍼·프로젝트슬립·스토케·에싸소파

[아시아경제 김종화 기자] 덴마크 프리미엄 매트리스 브랜드 템퍼가 '템퍼, 덴마크를 담다 Part 3' 프로젝트를 통해 일러스트레이터 구예주 작가와 협업한 '덴마크 동화를 담은 베개 커버 2종'을 선보였다. 수면 전문 브랜드 프로젝트슬립은 지난 18일부터 다음달 19일까지 크라우드 펀딩 플랫폼 와디즈에서 '얼음베개'와 '얼음토퍼' 상품의 앵콜 펀딩을 진행한다.

프리미엄 유아용품 전문기업 스토케(STOKKE)는 네이버 선물샵과 카카오톡 선물하기에 입점했다. 프리미엄 소파 전문 브랜드 에싸소파는 나이스(NICE)평가정보 기술신용평가에서 최우수인 'T-3 등급'을 획득했다.

템퍼, 덴마크 동화 담은 '아티스트 콜라보 베개 커버' 출시

덴마크 프리미엄 매트리스 브랜드 템퍼는 '템퍼, 덴마크를 담다 Part 3' 프로젝트를 전개하며, 일러스트레이터 구예주 작가와 협업해 '덴마크 동화를 담은 베개 커버 2종'을 출시했다.

'템퍼, 덴마크를 담다 프로젝트'는 템퍼의 본고장인 덴마크의 서정적인 아름다움과 포근한 감성을 전하기 위해 기획된 것으로, 지난해 5월 아티스트 ‘나난’과의 첫 작업을 시작으로 12월 곽명주 작가와의 협업 이후 세 번째 프로젝트다.

이번 프로젝트에 함께한 일러스트레이터 구예주는 선명한 색감과 동화풍 작화로 MZ세대를 중심으로 많은 사랑을 받고 있는 인기 작가다.

'템퍼X구예주 베개 커버'는 덴마크 동화 작가인 안데르센의 대표작 '성냥팔이 소녀'와 '엄지 공주'를 재해석해 제작됐다. 제품명은 성냥팔이 소녀를 뜻하는 △Match Girl(매치걸/성냥팔이소녀)과 엄지공주를 뜻하는 △Thumbelina(덤블리나/엄지공주)로, 작고 여린 동화 속 주인공들을 응원하는 마음으로 동화의 결말을 재해석했다.

프로젝트슬립, 여름 쿨매트 얼음토퍼, 얼음베개 앵콜 펀딩 진행

수면 전문 브랜드 프로젝트슬립이 지난 18일부터 다음달 19일까지 크라우드 펀딩 플랫폼 와디즈에서 '얼음베개'와 '얼음토퍼' 상품의 앵콜 펀딩을 진행한다.

낮 최고 기온이 30도 이상을 기록하는 본격적인 여름 날씨가 시작되자 프로젝트슬립은 냉감 쿨패드 소재를 적용한 여름 제품 라인을 내놨다. 이번 펀딩에서는 프로젝트슬립의 여름 제품 라인 중 쿨 바디필로우 얼음베개와 토퍼, 냉감 패드를 하나로 결합한 얼음토퍼를 선보인다.

이번에 4차 앵콜 펀딩을 시작하는 프로젝트슬립의 얼음베개는 이전에 진행했던 1차, 2차, 3차 펀딩에서 총 펀딩액 1억 800만원을 달성하며 소비자들의 뜨거운 성원 속에서 '완펀' 행렬을 이어갔다.

얼음토퍼는 이번이 3차 앵콜 펀딩으로 1차, 2차 펀딩에서 목표 펀딩률을 훌쩍 뛰어넘은 총 펀딩률 2221%를 기록한 바 있다. 얼음토퍼 역시 기존에 판매되던 '쿨토퍼'를 리뉴얼한 것으로 후면에 수면 시 이질감이 없는 보관 지퍼와 손잡이를 추가해 사용자의 편의성을 높였다.

스토케, 네이버·카카오톡 선물하기 입점

프리미엄 유아용품 전문기업 스토케가 모바일 선물하기 시장에 발빠르게 진출, 네이버 선물샵과 카카오톡 선물하기에 입점했다. 네이버 선물샵을 이용하면 스토케 브랜드스토어에서만 진행되는 프로모션 상품을 선물하기로 구매할 수 있다. 선물샵은 네이버 모바일 쇼핑·라이프 영역의 선물샵 내 브랜드샵 '키즈' 카테고리에서 만나볼 수 있다.

카카오톡 선물하기를 이용하면 초보 부모를 위한 육아 필수 아이템이자 스토케 스테디셀러인 아기욕조 '플렉시바스'와 이유식 하이체어 '클릭'을 단독 구성으로 만나볼 수 있다.

이밖에 전 세계 부모들의 사랑을 받고 있는 프리미엄 디럭스 유모차 '익스플로리 엑스', 유아의자 '트립트랩', 유아용 캐리어 '젯키즈' 등 다양한 스토케 제품을 만나 볼 수 있다.

스토케 관계자는 "임신·출산 선물은 언택트 선물 문화가 아니더라도 임신기간과 출산 후 외출이 부담스러워 비대면으로 선물을 전달하는 경향이 높은 카테고리"라면서 "육아에 꼭 필요한 제품을 모은 특별구성 상품과 프로모션 혜택으로 부모가 원하는 온라인 선물로 인기를 끌 것으로 기대한다"고 전했다.

에싸소파, 기술평가 'T-3등급' 획득으로 소파업계 최우수 기술력 인정

프리미엄 소파 전문 브랜드 에싸소파가 나이스(NICE)평가정보 기술신용평가에서 최우수인 'T-3 등급'을 획득했다.

기술평가 우수기업 인증은 기술신용평가기관(TCB)에서 기업의 기술력에 대한 경쟁력과 기술사업역량을 평가해 기술신용평가등급과 기업의 미래성장가능성에 대한 정보를 제공하는 지표다.

에싸소파가 취득한 'T3' 등급은 기술력 신용 평가 수준이 상위 20%에 해당해야 받을 수 있는 최고 등급이며, 코스닥 기술 특례 상장의 조건에 해당할 만큼 우수한 기술력을 보유한 기업에 주어지는 높은 등급이다.

에싸소파 관계자는 "최우수 기술력을 인정을 받아 매우 기쁘게 생각한다"면서 "친환경 패브릭 소파의 선두주자로서 소비자가 안심하고 만족하며 사용할 수 있는 소파를 위해 앞으로도 꾸준히 노력할 것"이라고 말했다.

