[아시아경제 박지환 기자] 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 23,250 전일대비 150 등락률 +0.65% 거래량 143,528 전일가 23,100 2021.06.17 15:30 장마감 관련기사 진에어, 7월 국제선 관광비행 예매 오픈…운임 13만300원다음달 하늘길 열린다.. 항공株 날갯짓[특징주] 백신 접종자 단체 해외여행 허용…티웨이·진에어 6%↑ close 는 운영자금 사용 목적으로 100억원의 단기차입금 증가 결정을 했다고 17일 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr