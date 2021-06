[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주소방서(서장 김영호)는 지난 10일부터 17일까지 사수포구에서 소방용수 확보 훈련과 선박화재 추락사고 대응 훈련을 실시했다고 이날 밝혔다.

이번 훈련은 선박화재 발생 시 대응능력 강화 및 화재진압대원 위급상황 대처를 위해 실시됐으며 신임 소방관을 비롯한 직원 63명이 참여해 진행됐다.

훈련 내용은 해수를 활용한 소방용수 확보 및 해수 흡수 후 방수, 선박화재 진압 중 진압대원 바다 추락 상황을 가정한 공기호흡기 수중 적응 훈련 등이다.

김영호 제주소방서장은 “선박화재 시 소방용수 확보 및 추락사고 대응 훈련을 통해 다양한 화재상황과 위급상황에 대처할 수 있을 것이다”고 말했다.

