동아제약 '애크논 크림', 호모 마스크스를 위한 피부 트러블 치료제

코로나19로 마스크 착용이 일상화되면서 입 주변과 턱 근처에 뾰루지, 여드름 발생을 호소하는 사람들이 늘고 있다. 마스크로 인한 여드름 발생을 막기 위해서는 올바른 방법으로 세안을 해야 하지만 여드름 치료제도 한 방법이 될 수 있다.

동아제약의 ‘애크논 크림’은 고함량 뾰루지, 붉은 여드름 치료제다. 제품명의 애크논은 여드름을 뜻하는 ‘Acne’와 아님을 뜻하는 ‘Non’의 합성어로, ‘여드름을 없애겠다’는 의미를 담았다.

애크논 크림은 항염 효과와 여드름균의 지방분해효소 생성을 억제하는 이부프로펜피코놀, 항균 작용과 여드름균 증식을 억제하는 이소프로필메틸페놀이 주성분이다. 특히 이소프로필메틸페놀 함량이 기존 뾰루지·여드름 치료제에 비해 약 3배 높다. 이 제품은 일반의약품으로 약국에서 구입할 수 있다. 세안 후 적당량을 하루에 여러 번 질환 부위에 바르면 된다.

동아제약 관계자는 "마스크 착용이 일상화되면서 뾰루지와 여드름 등의 피부 트러블을 호소하는 사람들이 늘고 있다"며 "애크논 크림이 뾰루지와 여드름으로 고민하는 분들에게 도움이 되길 바란다"고 말했다.

