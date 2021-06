北, 김정은 주재하에 전원회의 개최…'국제정세 대응방향 결정'(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 김정은 총비서 주재로 노동당 전원회의를 열고 식량난과 코로나19 대응 등을 논의했다. 대미·대남 관련 메시지는 없었지만, 국제정세 대응방향에 대한 논의가 언급됐다.

조선중앙통신은 16일 "노동당 중앙위원회 제8기 제3차 전원회의가 6월 15일에 열렸다"며 "김정은 동지께서 전원회의를 지도했다"고 보도했다.

김 총비서는 이날 회의에서 식량난을 언급하며 대책 마련을 촉구했다. 김 총비서는 "현재 우리 앞에 가로놓인 여러 가지 애로와 난관으로 인해 국가계획과 정책적 과업들을 수행하는 과정에 일련의 편향들도 산생됐다"며 "지난해 태풍 피해로 알곡 생산계획을 미달해 현재 인민들의 식량 형편이 긴장해지고 있다"고 말했다.

코로나19와 관련해서는 "비상 방역 상황의 장기화"라며 "경제지도기관들이 비상 방역이라는 불리한 환경 속에서 경제사업을 치밀하게 조직"하는 방안을 제시했다.

또 "우리 식 사회주의의 전도와 인민들의 운명이 걸려있는 반사회주의, 비사회주의와의 투쟁을 더욱 공세적으로 실속있게 전개해나가는 데서 지침으로 삼아야 할 원칙적 문제"를 언급하기도 했다.

이날 회의에서는 대미·대남 관련 언급은 없었지만, 전원회의 안건으로 '현 국제정세에 대한 분석과 우리 당의 대응 방향에 관한 문제'를 언급해 관련 논의가 이어질 전망이다.

통신은 "2021년도 당과 국가의 주요 정책집행 정형을 중간 총화하고 경제사업과 인민 생활에 절실한 현안들에 대한 해결대책을 수립하며 조성된 정세에 맞게 국가적인 중대 사업들을 강력하고 정확히 추진하는 문제를 토의 결정하기 위하여 이번 전원회의를 소집했다"고 회의 배경을 설명하고, "전원회의는 계속된다"고 밝혔다.

