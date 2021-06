스페인 국왕, 총리와 만날 예정…마드리드 공항에 스페인 외교차관 등 환영 인사

[스페인(마드리드)=공동취재단] 문재인 대통령이 15일(현지시간) 스페인 마드리드 바라하스 국제공항에 도착했다.

스페인을 국빈 방문하는 문 대통령은 스페인 국왕, 총리와 만날 예정이다. 경제인과의 일정도 예정돼 있다.

한편 문 대통령이 마드리드 공항에 도착하자 박상훈 주스페인 대사 내외, 김영기 스페인 한인총연합회장, 강영구 마드리드 한인회장 등이 환영 인사를 나왔다.

스페인에서는 크리스티나 가약 외교차관, 후안 이그나시오 모로 비야시안 주한스페인 대사, 까리닷 바따야 외교부 의전장 등이 환영 인사를 나왔다. 문 대통령은 가슴에 손을 얹은 뒤 목례 인사를 했다.

스페인(마드리드)=공동취재단