[아시아경제 유병돈 기자] CSA 코스믹 CSA 코스믹 083660 | 코스닥 증권정보 현재가 1,990 전일대비 5 등락률 -0.25% 거래량 347,681 전일가 1,995 2021.06.15 15:30 장마감 관련기사 드디어 찾았습니다! 초대형 바이오 대장株! 글로벌 제약사 연이은 계약 체결!흑자전환에 성공한 CSA코스믹 앞으로는?결산시즌...코스닥 적자기업 비상 close 은 운영자금 확보를 위해 15억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 15일 공시했다.

이번 유상증자를 통해서 보통주 86만2069주가 새로 발행될 수 있다. 신주의 발행가액은 1740원이다. 납입일은 오는 23일이고, 신주 상장 예정일은 오는 7월7일이다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr