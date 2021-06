쿠팡플레이로 남미 축구 즐긴다…'2021 코파아메리카' 중계

조별리그 전 경기 및 8강전, 4강전 경기 중계 서비스 제공

메시, 네이마르 등 스타 선수들 출전 관전 포인트

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 동영상 스트리밍 서비스 쿠팡플레이에서 남미의 월드컵으로 불리는 '2021 코파아메리카'를 중계한다고 15일 밝혔다.

'2021 코파아메리카'는 브라질, 아르헨티나 등 남미 10개국이 참여하는 축구 국가 대항전이다. 쿠팡플레이는 이번 코파아메리카 조별리그 모든 경기와 8강전 2경기, 4강전 1경기를 중계할 예정이다. 모든 경기들의 하이라이트 영상도 서비스한다.

이 중 18일 오전 9시에 펼쳐지는 브라질 대 페루 경기에 많은 관심이 쏟아지고 있다. 또 19일 오전 9시 아르헨티나 대 우루과이, 22일 오전 6시 우루과이 대 칠레, 24일 오전 9시 브라질 대 콜롬비아 경기 등이 기대를 모으고 있다.

특히 올해 코파아메리카 리그전에는 메시, 네이마르, 알리송, 디 마리아, 수아레즈와 같은 스타급 선수들이 출전해 박진감 넘치는 플레이를 선보일 것으로 예상된다. 메시의 나이를 고려했을 때 이번이 그의 마지막 코파아메리카가 될 가능성도 높다.

김성한 쿠팡플레이 총괄 디렉터는 "남미의 축구 강국들이 격돌하는 2021 코파아메리카를 중계하게 됐다"며 "앞으로도 쿠팡플레이는 스포츠 중계를 포함해 다양한 콘텐츠를 제공함으로써 최상의 서비스를 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

