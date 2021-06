구로구, 종사자 백신 접종 완료 음식점 '안심스티커' 부착

식품접객업소 5500여 개소 대상 주민 안심, 지역 경제 활성화 도모.... 식당 종사자 2차 백신 접종 확인 후 부여 … 안심식당 지정 시에도 우선 고려

[아시아경제 박종일 기자] 구로구(구청장 이성)가 종사자의 백신 접종을 완료한 식품접객업소에 안심스티커를 배부한다.

구로구는 “코로나19로 외식에 대한 주민들의 불안감이 크다”며 “주민들은 음식점을 안심하고 이용하고, 침체된 지역경제도 활성화 할 수 있는 안심스티커를 제작?배부하기로 결정했다”고 15일 밝혔다.

신청 대상은 지역내 일반·휴게 음식점, 제과점 등 식품접객업소 5500여 개소 중 종사자 전원이 2차 백신 접종을 완료한 후 2주가 지난 곳이다.

구로구는 식품접객업소 종사자 접종 내역을 확인한 후 ‘우리 업소 종사자는 코로나19 백신접종을 완료하였습니다’라는 문구가 기재된 안심스티커를 부착할 수 있도록 할 예정이다.

이와 함께 구로구는 안심스티커 부착 업소에 대해 구로구 안심식당 지정 시 적합 여부도 우선적으로 검토한다.

안심식당은 종사자의 올바른 마스크 착용, 개인음식 덜어먹기, 소독·환기, 위생적 수저관리 등 생활방역 수칙을 준수하는 일반·휴게음식점을 대상으로 지정된다.

안심식당으로 지정되면 온라인 포털사이트와 지도 앱(카카오맵)에 위치, 전화번호 등 업체 정보가 홍보된다. 개인 접시, 덜어 먹는 용기, 수저 포장지 등 최대 15만원 상당의 물품도 지원받는다.

구로구 관계자는 “종사자 접종을 완료한 식품접객업소의 적극적인 참여를 바란다”며 “일상회복의 첫 걸음이 될 수 있는 백신예방 접종에 적극 참여해 주시기 부탁드린다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr