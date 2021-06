STX엔진, 친환경 선박 엔진·기자재 국산화 추진

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]엔진 전문 생산업체인 STX엔진이 친환경 선박 엔진과 기자재의 국산화를 추진하기로 했다. 2030년까지 온실가스 배출량을 기존 유류 선박 대비 70% 이상 저감할 수 있는 친환경 선박 기술 개발을 체계적으로 지원하겠다는 정부 방침에 동참하기 위한 것으로 풀이된다.

15일 STX엔진은 10여 년간 이어진 어려움 극복을 위해서는 신규 사업에 대한 과감한 투자와 도전이 필요하다고 보고 정부 관공선 프로젝트를 수주해 재기에 나설 예정이라고 밝혔다.

STX엔진은 이달 중으로 장비 선정이 예정된 3900t급 LNG 추진 어업지도선에 STX엔진이 적용되면 디젤에서 LNG로, LNG에서 수소·암모니아 연료 추진으로 국내 관공선의 친환경화가 단계적으로 추진될 것으로 기대한다.

STX엔진이 해당 어업지도선에 도입을 제안하는 주기 엔진은 6L35/44DF 커먼레일(Common Rail) 엔진으로, 저부하 영역에서 성능 저하 없이 안정적으로 운전할 수 있는 특징이 있다. 이미 유럽과 캐나다 등지에서 공급 운용실적을 확보한 바 있다.

STX엔진 관계자는 "정부의 친환경 선박 전환 계획에 기여하면서 침체에 빠진 지역 경제와 경남·부산 기자재 업체에도 도움이 되기를 희망한다"고 말했다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr