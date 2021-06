GS샵, 포항공과대학교 AI 공동 연구 MOU 체결

[아시아경제 임춘한 기자] GS샵은 14일 포항공과대학교와 인공지능(AI)을 활용한 이커머스 발전 협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 GS샵과 포항공과대학교는 검색 및 추천 분야 AI 모델 개발을 위한 연구와 협력을 수행할 계획이다. 해당 분야는 유통 및 이커머스의 핵심 영역으로 양측은 고객의 편의를 크게 향상 시킬 수 있을 것으로 보고 있다.

또한 양측은 학계의 최신 이론과 실제 산업 현장의 데이터를 효과적으로 결합해 더 많은 현실적인 문제를 해결할 것으로 기대하고 있다. 이외에도 다양한 영역의 AI 연구를 위해서 정보 및 인재 교류 등 폭넓은 협력을 계속할 예정이다.

서영주 포항공과대학교 인공지능대학원 원장은 “다른 분야보다 AI 영역은 아카데미와 산업의 시너지가 더 중요하다. 산업계의 니즈와 고민이 학술적 발전에 자극이 될 것이며, 다양한 관점의 교류로 상호 시너지를 낼 수 있길 기대한다”고 밝혔다.

GS샵 관계자는 “유통 및 이커머스 AI 분야의 포괄적인 교류를 통해 산업과 학계의 실직적인 시너지를 쌓아 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있길 기대한다”고 말했다.

