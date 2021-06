GH, 광주·하남 등 5개 지자체와 '노후주택 등 개보수' 협약

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 14일 광주ㆍ하남ㆍ양주ㆍ포천시와 양평군 등 5개 지자체와 '노후주택ㆍ주민공동이용시설 개보수' 협약을 체결했다.

노후주택ㆍ공동이용시설 개보수 사업은 GH와 지방자치단체가 매년 협약을 맺어 경기도 원도심 내 사회취약계층의 거주ㆍ교육환경을 개선하는 사업이다.

2014년부터 2020년까지 GH는 20개 시ㆍ군을 대상으로 주택 488호 및 주민공동이용시설 55곳을 개보수 했다.

이날 협약에 따라 GH는 사업의 총괄 관리와 기부금 지급을 담당하고 5개 지자체는 지원가구, 시설 모집과 사회복지단체 선정 등 행정적 지원을 담당한다.

특히 올해부터는 아동 주거빈곤 가구, 한부모 가족, 조손 가족 등 사회 취약계층을 우선 지원해 주거복지 사각지대를 완화할 계획이다.

김준태 GH 도시개발본부장은 "경기도 내 주거 취약계층의 주거복지 향상을 위해 원도심 내 거주환경을 지속적으로 개선해 나가겠다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr