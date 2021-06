[ESG 경영시대] LS그룹, 디지털·친환경 기업 변신 기대…지속성장 선순환 조성

[아시아경제 정현진 기자] LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 71,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 63,120 전일가 71,400 2021.06.14 14:31 장중(20분지연) 관련기사 LS전선, 케이블 구매·출하 온라인 시스템 '원픽' 도입LS그룹, 제조업에 AI·스마트기술 접목… 디지털·친환경 전환 속도[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일 close 그룹은 제조업의 핵심이자 지속 가능 전략으로 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 더욱 박차를 가할 예정이다.

LS는 주요 상장사를 중심으로 내부거래위원회를 신설해 운영하고 있으며, 올해 주주총회부터 ㈜LS, LS일렉트릭, E1 등에서 전자투표제를 전면 도입해 주주들의 권리를 보호하고 사업보고서 등 주요 공시를 통해 지속적으로 ESG 실천 사례를 공유한다.

LS는 또 디지털 전환을 통해 인공지능(AI), 빅데이터, 스마트에너지 기술을 접목해 디지털 및 친환경 기업으로의 변신을 꾀하고 있다. 구자열 LS그룹 회장은 올해 초 신년사에서 "신사업 분야의 성과를 조기 창출해 공공의 이익에 기여하고 기업과 사회가 함께 지속 성장하는 선순환 구조를 만들 것"이라고 말했다.

계열사별로 LS전선은 최근 풍력, 태양광 등 신재생에너지 관련 신제품을 출시했으며 LS일렉트릭은 전력과 자동화 분야에서 확보한 기술력에 ICT를 적용한 융·복합 스마트 솔루션을 앞세워 소규모 지역에 전력을 자급자족할 수 있는 차세대 전력망 마이크로그리드 사업에 속도를 내고 있다. LS니꼬동제련은 온산제련소에 생산 전 과정을 통신으로 연결해 공정이 자동으로 이뤄지는 스마트팩토리 시스템인 ODS를 추진 중이다. 에너지 기업 E1은 지난해 '신재생 민자발전 사업팀'을 신설한 뒤 이달에 강원 정선에 8MW급 태양광 발전단지를 준공하는 등 발전 사업자로서 신재생에너지 사업 분야 진출을 본격화하고 있다.

LS그룹 관계자는 "주력사업의 디지털 전환과 그동안 축적해온 그린 에너지 분야의 기술력으로 지속 가능한 사회를 만들기 위한 친환경 사업 역량을 강화해나갈 것"이라고 말했다.

