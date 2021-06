더본코리아 인생설렁탕, ‘국물불스지’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 더본코리아의 인생설렁탕이 무더위 스트레스를 한 번에 해소시켜줄 화끈한 매운맛의 ‘국물불스지’를 출시했다고 14일 밝혔다.

국물불스지는 코로나19로 인한 스트레스와 답답함을 매콤한 음식을 먹으며 해소하려는 소비자들이 증가함에 따라 선보이게 됐다. 기존의 ‘불스지’에서 착안해 새로 개발한 메뉴로, 자작한 국물이 더해져 더욱 다양한 조합으로 즐길 수 있다.

얼큰한 국물에 고소하고 쫄깃한 스지(소의 힘줄과 주위의 근육 부위로 불투명한 색의 콜라겐 덩어리)를 넣어 매콤한 맛과 쫀득거리는 식감의 재미를 동시에 느낄 수 있다. 특히 적당한 불 맛과 감칠맛이 가미돼 매콤하면서도 계속 당기는 중독성 있는 맛을 자랑하며, 스지 외에도 떡과 새송이버섯, 양파 등 각종 채소를 큼지막하게 썰어 넣어 더욱 다채로운 풍미를 자아낸다.

전국 인생설렁탕 매장에서 만나볼 수 있으며, 가격은 8000원이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr