속보[아시아경제 이춘희 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 271,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 265,500 2021.06.14 08:51 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…코스피 사고 코스닥 팔고외국인·기관 쌍끌이 '순매수'…3249.32 마감코스피 오전 중 오름세 유지…3240선 거래 close 은 코로나19 항체 치료제 '렉키로나'의 글로벌 임상 3상 탑라인 결과를 발표하며 효능과 안전성을 입증했다고 14일 밝혔다.

