KOTRA, '글로벌 반도체 산업 동향 설명회·상담회 개최

[아시아경제 정현진 기자] KOTRA가 한국반도체산업협회와 함께 반도체 분야 국내 중소·중견기업들의 해외 진출과 글로벌 기업과의 협력관계 구축을 지원하기 위해 '글로벌 반도체 산업동향 설명회'를 개최한다고 14일 밝혔다.

15일부터 사흘간 온라인으로 진행되는 이번 설명회는 반도체 산업 변화기에 따른 현지 정보 제공과 파트너십 발굴을 지원하는 차원에서 진행된다. 유럽·미국·중국 등 지역별 반도체 관련 협회와 연구기관, 대학, 기업과 함께 현지의 반도체 산업동향과 정책, 비즈니스 협력방안이 논의된다.

또 유럽의 반도체 산업 강국으로 꼽히는 네덜란드 특별 세션도 진행된다. 연사로 참가하는 반도체 칩 설계분야 권위자 브람 나우타 네덜란드 트벤데 대학 교수는 "네덜란드는 와이파이와 블루투스를 발명할 정도로 아날로그 칩 분야의 강자"라면서 "반도체 연구 생태계가 활발한 네덜란드와 한국 간 기술 공동연구가 한층 활성화되기를 기대한다"고 말할 예정이다.

온라인 설명회에 이어 이달 15일부터 30일까지는 국내외 기업 간 화상 상담이 진행될 예정이다. 기업수요 맞춤형 핀포인트 방식으로 진행되는 이번 상담회에는 VDL ETG, 앰플레온 등 글로벌 기업들을 비롯해 해외기업 30여개사가 참가해 한국 기업과의 협력관계를 구축할 예정이다.

김상묵 KOTRA 혁신성장본부장은 "이제 반도체는 디지털 경제에서 미래 핵심 산업이며 우리 일상에 없어서는 안 될 필수품이 됐다"면서 "산업의 융복합이 활성화되는 비즈니스 환경에 맞게 우리 기업이 필요로 하는 협력의 기회를 적극적으로 만들어 가겠다"고 말했다.

