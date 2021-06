디자인이 사회를 쭉~ 혁신했다 … 동서대 학술대회에 ‘사회혁신 디자인’ 세계 석학 참여

부설 아시아미래디자인연구소, ‘사회혁신 위한 지속가능 디자인’ 주제로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 사회를 지속해서 혁신시키는 것은?

‘디자인’도 큰 몫을 한다. 혁신을 지속하는 디자인을 주제로 한 깊이 있는 학술대회가 동서대에서 마련됐다. 세계적 석학도 여기에 참석했다.

동서대학교(총장 장제국) 아시아미래디자인연구소와 대학원 디자인학과는 지난 7일부터 11일까지 5일간 ‘사회혁신을 위한 지속가능한 디자인’이라는 주제로 학술대회를 열었다.

셋째 날인 9일에는 ‘사회혁신을 위한 디자인’ 분야 세계적 석학이자 DESIS(Design for Social Innovation and Sustainability) Network 설립자인 에치오 만치니(Ezio Manzini) 밀라노공과대학 명예교수를 기조연설자로 초빙했다.

‘사회혁신과 디자인, 교훈과 전망’이라는 기조강연과 함께 동서대의 DSU-DESIS Lab(안병진, 이명희 교수 발표)과 중국 통지대의 Tongji DESIS Lab(니민칭 교수 발표)에서 지역주민과 산학관이 함께 활동한 프로젝트의 결과물을 ‘DESIS Lab Forum 2021’에서 발표했다.

이어 DESIS Lab을 구축해 활발히 활동하고 있는 아시아 6개국 8개 대학교가 함께 모여 ‘ASIA DESIS Lab Network’ 패널토론회를 진행했다.

아시아의 밝은 미래를 위한 다양한 디자인 활동 노력과 미래 전망에 대해 토론했다.

또 대학원의 ‘소셜이노베이션디자인’ 교과목(이용기 교수)을 집중 조명해 수업에서 진행된 연구결과를 발표했다.

대학원생들로 구성된 SIG연구회 발표와 석박사 연구생들의 연구결과에 대한 오픈크리틱 세션, 그리고 디자인교육에 관한 학술세미나로 한 주간이 채워졌다.

장주영 아시아미래디자인연구소 소장은 “매 학기 말 아미연과 대학원 주관으로 디자인페스티벌 형식으로 학술행사를 이어온 지 올해로 6년째”라고 소개했다.

장 소장은 “학술대회를 통해 학생들이 ‘사회혁신과 지속가능성’의 관점에서 디자인의 책무와 기회를 탐색해보는 시간이 될 수 있었다. 특히 비슷한 뜻을 가지고 활동 중인 아시아의 대학들이 함께 모여 아시아 지역 미래와 디자인의 역할을 모색해본다는 점에서 의미 있는 행사이다”고 말했다.

