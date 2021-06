[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 블랙핑크 제니가 근황을 전했다.

최근 제니는 자신의 인스타그램에 사진을 업로드 하며 꽃 선물을 받았다고 알려왔다.

사진 속 제니는 꽃다발을 옆에 두고 바닥에 앉아 포즈를 취한 채 고혹적인 눈빛으로 카메라를 응시하고 있다.

한편 블랙핑크의 온라인 콘서트 'YG 팜 스테이지-2021 블랙핑크: 더 쇼' 실황을 담은 DVD 및 키트 비디오가 출시된다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr