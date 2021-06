국민의힘 "공수처 윤석열 수사?…정당한지 지켜보며 심판할 것"

[아시아경제 금보령 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 유력 대권주자로 꼽히는 윤석열 전 검찰총장 수사에 착수한 데 대해 국민의힘은 "정권의 공수처 집착증 큰 그림이 드러난 것"이라고 비판했다.

10일 배준영 국민의힘 대변인은 논평을 통해 "지금부터 공수처가 하는 일이 '정당한 법 집행'인지, '불온한 선택과 집중'인지 국민과 역사는 똑똑히 지켜보며 심판할 것"이라며 이같이 밝혔다.

법조계에 따르면 공수처는 지난 4일 윤 전 총장을 직권남용권리행사방해 등 혐의로 정식 입건했다. 공수처는 윤 전 총장 직권남용 혐의 관련 2개 고발 사건을 수사하기로 결정했다. '옵티머스 사건' 불기소와 한명숙 전 국무총리 모해위증교사 사건 조사·수사 방해 등이다.

배 대변인은 "'1호 수사 사건' 하나 선정하는 데에도 3달 넘게 걸렸던 공수처가, 여당 대표가 '문재인 대통령의 은혜를 배신한 자'라고 칭한 윤 전 총장이 공개석상에 모습을 드러낸 지 하루 만에 수사에 나선다고 밝혔다니 묘하기 그지없다"며 "물론 법 집행은 사람을 가리지 않는 것이 옳지만, 공수처의 무리한 출범, 검찰의 주요보직 친정부 인사 임명, 대법원장의 편파적 사법행정 등 근래 정권의 움직임과 맞물렸기에 국민적 의구심이 크다"고 꼬집었다.

이어 그는 "수사 소재인 옵티머스 사건 부실수사, 한 전 국무총리 사건 수사 방해 모두 납득하기 어렵다는 게 법조계 중론"이라며 "옵티머스 사건 부실수사는 지난해 추미애 장관이 감찰을 지시했지만 별다른 개입 정황도 없어 흐지부지됐으며, 한 전 총리 사건 역시 박범계 장관이 합동 감찰을 지시했지만 당시 수사팀의 무혐의와 함께 대검 부장, 고검 회의에서도 같은 결론이 났기 때문"이라고 지적했다.

배 대변인은 또 "이제 정권에 밉보인 인사들은 단지 친정부 단체에 의한 고발만으로도 그 명운이 좌우될지 우려스럽다"고 말했다.

