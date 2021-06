[아시아경제 한진주 기자] 국보 국보 001140 | 코스피 증권정보 현재가 1,700 전일대비 30 등락률 -1.73% 거래량 563,650 전일가 1,730 2021.06.09 15:30 장마감 관련기사 보그너, 한국 20주년 기념 프리미엄 아웃도어 ‘파이어 앤 아이스’ 런칭[마스크 쓴 상장사] 국보, ‘독보적 인증’으로 해외시장 공략국보, 이지가드 마스크 유럽 CE 인증 획득 close 는 사업 다각화를 위해 부동산 컨설팅업체 투에이치타운의 지분 100%를 38억원에 인수한다고 9일 공시했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr