[ESG 경영시대] 동국제강, 고철 재활용하는 제강 방식으로 친환경 철강사 발돋움

동국제강이 탄소 배출 절감을 위해 고철을 녹여 쇳물을 생산하는 전기로 생산 방식을 고도화하며 친환경 제강사로 발돋움하고 있다.

동국제강은 국내 최초로 현대식 전기로 사업을 도입한 회사다. 전기로는 고로와 달리 고철을 녹여 새 철강제품을 만든다는 특징이 있다. 동국제강이 재활용하는 철 스크랩은 연간 400만t에 달한다. 전기로 제강 방식을 활용하면 고철을 약 40회 재활용할 수 있다. 고로 공법 대비 이산화탄소 배출량이 25% 수준이며, 가동 시 필요한 에너지가 고로 대비 적어 에너지 소모량을 아낄 수 있다는 특징이 있다.

특히 동국제강 인천공장의 '에코 아크 전기로'는 국내 유일 고효율 친환경 제강 설비다. 에너지 저감을 위해 철 스크랩을 전기로에 연속으로 공급해 에너지 효율 극대화하고, 이를 통해 온실가스 배출 저감에 초점을 맞춘 환경 친화적 전기로 제강 공법이다. 동국제강은 2010년 인천 제강소 신규 설비 투자 당시, 시설 기획 단계에서부터 친환경을 고려해 공장 전반을 탈바꿈시켰다.

동국제강 '에코 아크 전기로'는 전기로와 샤프트로 구성된다. 철 스크랩을 예열하여 전기로에 연속 장입하는 방식이다. 동국제강은 에코 아크 전기로 도입을 통해 기존 전기로 공법 대비 에너지 효율을 30%나 향상시켰다. 이와 함께 철근 생산을 위해 반제품을 압연하기 전, 인덕션히터 설비를 활용해 반제품의 온도를 일정 온도 이상 유지함으로 연료 및 전력 소비를 줄이고 있다. 또 배기가스로 인한 공기 오염을 방지하기 위해 소각로와 냉각장치를 활용한 가열과 급랭 과정으로 다이옥신 배출을 최소화하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr