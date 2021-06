[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 국도화학 국도화학 007690 | 코스피 증권정보 현재가 75,500 전일대비 700 등락률 -0.92% 거래량 32,252 전일가 76,200 2021.06.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 국도화학, 1분기 당기순이익 194억원…전년 동기 대비 193%↑국도화학, 1주당 1200원 현금배당 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-19일 close =7일 오후 3시54분부터 8일 오전 9시까지 무상증자 이유로 매매거래 정지

◆ 국도화학 국도화학 007690 | 코스피 증권정보 현재가 75,500 전일대비 700 등락률 -0.92% 거래량 32,252 전일가 76,200 2021.06.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 국도화학, 1분기 당기순이익 194억원…전년 동기 대비 193%↑국도화학, 1주당 1200원 현금배당 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-19일 close =923억2000만원 규모의 주주배정 유상증자 결정

◆ 국도화학 국도화학 007690 | 코스피 증권정보 현재가 75,500 전일대비 700 등락률 -0.92% 거래량 32,252 전일가 76,200 2021.06.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 국도화학, 1분기 당기순이익 194억원…전년 동기 대비 193%↑국도화학, 1주당 1200원 현금배당 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-19일 close =1주당 0.2270686557주 배정하는 무상증자 결정

◆ 효성첨단소재 효성첨단소재 298050 | 코스피 증권정보 현재가 386,500 전일대비 500 등락률 -0.13% 거래량 55,712 전일가 387,000 2021.06.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 SK바이오사이언스 등 5종목 코스피200 신규 편입[e공시 눈에 띄네] 코스피-18일"다음달 코스피200 지수 변동 종목을 유의하라" close =계열사 Hyosung Vietnam Co., Ltd.에 268억원 규모 채무보증 결정

◆ 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 8,990 전일대비 100 등락률 +1.12% 거래량 6,101,593 전일가 8,890 2021.06.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 대우건설, 김형·정항기 각자 대표이사 체제로 변경'경기민감주' 담은 개인 vs 'IT 대평주' 품은 외인·기관HMM 후속주, 나왔습니다! close =기존 김형 대표 체제에서 김형·정향기 각자 대표 체제로 전환

◆ GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 44,950 전일대비 150 등락률 +0.33% 거래량 735,431 전일가 44,800 2021.06.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 자이에스앤디, GS건설과 369억 규모 용역 계약[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일 close =Mountain View Owner, LLC에 1676억원 규모 채무보증 결정

◆ 하이골드12호 하이골드12호 172580 | 코스피 증권정보 현재가 2,460 전일대비 40 등락률 +1.65% 거래량 44,069 전일가 2,420 2021.06.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-26일내년 단일가매매 적용되는 종목 31개…유가 29·코스닥 2 하이골드12호, 예상 투자수익률 -2.31% close =179억원 규모 선박 매도계약 체결

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr