허성무 창원시장, 경로당 개방 첫날 방역수칙 등 현장 살펴

어르신 일상 회복 위해 냉방기 가동 등 꼼꼼히 점검

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 허성무 창원시장은 7일 성산구 반지제3경로당 개방 첫날 방역 수칙 준수 당부와 어르신들의 생활 불편 사항 점검을 위해 경로당을 방문했다.

허 시장은 경로당을 방문해 생활 불편 사항을 살피고, 여름철 건강 관리에 특히 주의할 것과 방역 수칙 준수도 함께 당부했다.

시는 7일부터 1차 접종 후 14일이 지나간 어르신부터 경로당을 개방한다.

추가 감염의 우려가 있어 외부인 출입 금지, 급식 등 음식 섭취는 불가하다.

마스크 착용, 거리두기 실천 등 방역 수칙 준수하에 이용할 수 있도록 행정력을 집중하고 있다.

허 시장은 "어르신들의 얼굴에 웃음꽃이 필 수 있도록 모든 일상을 정상화하는 데 최선을 다하겠다"며 "어르신들께서도 백신 접종에 적극적으로 동참해 주시고 조금만 더 힘을 내어 주시기를 바란다"고 말했다.

