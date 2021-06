장성군, 물통골 폭포 관광자원화사업 ‘박차’

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군은 총 사업비 38억원 규모의 ‘북하면 물통골 폭포 관광자원화’ 사업을 추진한다고 3일 밝혔다.

사업 대상지는 장성호 우측에 인접한 북하면 성암리 일대이며 울창한 편백숲 사이로 시원한 폭포와 맑은 계곡물이 흐르는 수려한 풍경을 지녔다.

특히 이곳 명치마을 물통골 폭포는 마을 사람들 사이에서 ‘가뭄이 와도 마른 적이 없다’는 이야기가 전해질 정도로 안정적인 수량을 자랑한다.

군은 감춰져 있던 지역의 관광자원을 발굴·개발하기 위해 지난 2018년 해당 사업을 민선7기 공약에 포함시켰으며 이후 기본계획 수립과 실시설계 용역, 주민 사업설명회 추진에 이어 지난해 말부터 착공에 들어갔다.

사업을 통해 성암리 일원 자연폭포 세곳을 활용한 물놀이터와 데크산책로(717m), 편백나무숲길(100m), 전망대, 팔각정 등도 설치한다.

물놀이터 입구에는 주차장과 편의시설도 마련한다.

총 사업비 38억원 가운데 50%인 19억원은 국비(문화체육관광부 관광자원개발사업)를 확보해 재정적 부담을 경감시켰다.

사업은 총 3차로 나눠 진행되며 지난해 말부터 착공에 들어간 1차 사업에는 주차장과 화장실 조성 등이 포함됐으며 올해 10월 준공이 목표다.

지난 3월부터 추진 중인 2차 사업을 통해서는 물놀이터 2개소를 중점적으로 설치하고 있으며 오는 12월 완공을 목표로 차질 없이 진행 중이다.

최종 단계인 3차 사업에는 데크산책로와 둘레길 조성, 전망대, 팔각정 설치 등이 총망라 된다.

내년부터 착공에 들어가며 오는 2022년 12월 무렵 마무리할 계획이다.

유두석 군수는 “이번 사업은 숨겨진 지역의 가치를 재발견해 주민 소득을 높일 수 있는 획기적인 기회이다”며 “주말 평균 7000명의 발길이 이어지고 있는 장성호 수변길과 함께 시너지 효과를 발휘, 관광산업 발전에 크게 일조할 것으로 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr