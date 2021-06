SK브로드밴드, 대구 북구 '행복두끼 프로젝트' 동참

SK브로드밴드 소속된 행복얼라이언스

7월부터 결식우려아동 행복도시락 지원

[아시아경제 차민영 기자] SK브로드밴드는 사회공헌 네트워크 행복얼라이언스를 통해 7월부터 대구광역시 북구 내 결식아동에 도시락을 전달한다고 3일 밝혔다.

지난 2일 행복얼라이언스는 대구 북구 지역 내 결식우려아동 문제 해결을 위해 ‘대구 북구 행복두끼 프로젝트’ 협약을 체결했다. 대구 북구는 코로나19 장기화에 따른 경기침체, 원격수업으로 인한 급식 공백 발생 등의 이유로 결식이 우려되는 지역 내 아동 100여명을 발굴한다.

행복두끼 프로젝트는 결식우려아동이 하루 최소 두 끼는 보장받을 수 있도록 행복얼라이언스 멤버 기업과 지자체, 지역사회가 함께 ‘결식제로’를 위한 지역 단위 협력 시스템을 구축해 결식우려아동 문제를 해결하는 프로젝트다.

행복얼라이언스 멤버사인 SK브로드밴드는 해당 아동들을 위한 행복도시락 지원 사업비를 마련한다. 이어 강북희망협동조합이 도시락 제조와 배송을 담당하며 지속적인 식단관리와 모니터링에도 협력한다. 7월부터 6개월간 진행되는 프로젝트 종료 후 대구 북구가 제도 편입 및 급식지원 사업과 연결하는 등 대상 아동의 결식문제 해결을 위한 지원을 이어나갈 예정이다.

SK브로드밴드는 행복얼라이언스 멤버사로, 장기간 이어지는 코로나19 극복을 위해 복지사각지대 아동들을 위한 사회안전망 구축에 지속해서 기여하고 있다. 지난해 3월 대구·경북 지역에서 근무하는 SK브로드밴드 임직원이 행복도시락을 배송한 데 이어, 올해 5월 ‘대구 서구 행복두끼 프로젝트’를 통해 발굴된 결식우려아동에게도 SK브로드밴드와 자회사 SK홈앤서비스 임직원이 도시락을 전달했다.

조민영 행복얼라이언스 사무국(행복나래) 본부장은 “미래를 책임질 아이들 모두가 행복한 사회를 만들기 위한 ‘행복두끼 프로젝트’에 뜻을 함께해준 SK브로드밴드와 대구 북구에 감사드린다”며 “이번 협약을 통해 코로나19로 어려운 시기 속 소외된 아이들의 복지증진과 삶의 질 개선에 힘써 나갈 것”이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr