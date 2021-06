"또 내로남불…민주당 정말 아웃" '조국 사태' 어쩌나 [한승곤의 정치수첩]

송영길 "조국 자녀 입시 문제에 청년 좌절…통렬 반성"

민주당 당원들 "송영길 탄핵해야" 격한 비판

2030 "조국 회고록 출간 이해할 수 없어…반성 안한다"

[아시아경제 한승곤 기자] "내로남불 정말 지겹네요." , "조국 사태 진짜 반성 안합니까!"

조국 전 법무부 장관이 출간한 회고록 '조국의 시간'을 둘러싼 정치권 논란을 물론 이를 비판하는 2030의 목소리가 커지고 있다. 일부에서는 또 내로남불이냐며 두번 다시 민주당을 지지하지 않겠다는 격한 반응도 나왔다.

또한 친문(親文)은 '조국 사태'를 사과한 송영길 더불어민주당 대표를 겨냥해 아예 사퇴하거나 탄핵을 시켜버리자는 주장도 나오고 있어 조 전 장관 회고록으로 인해 대선을 얼마 남기지 않은 민주당이 또다시 자중지란(같은 편안에서 일어나는 싸움을 뜻)에 빠진 것 아니냐는 지적이 나온다.

청년들 사이에서는 회고록 출간 자체를 이해할 수 없다는 비판이 나온다. 30대 대학생 이 모씨는 "정말 반성한다는 사람이 회고록을 통해 사실상 반성하지 않는 태도를 보이는 것 같다"고 지적했다. 이어 "재판을 받고 있으면 그냥 좀 재판이나 받았으면 좋겠다, 정치하고 싶은 것인지 잘 모르겠다"고 거듭 비난했다.

민주당을 다시는 지지하지 않겠다는 격한 의견도 나왔다. 20대 회사원 최 모씨는 "민주당은 혁신하겠다고 하지 않았나, 그런데 이번 회고록을 두고 또 내부 갈등이 있는 모습을 보이고 있다"고 비판했다. 이어 "아직도 정신을 차리지 못한 것 같다, 내로남불 논란으로 선거에서 참패하고도 또 '조국 사태' 파문이 일고 있다, 그냥 지지를 철회하는 게 좋을 것 같다"고 강조했다.

청년층에서 비판적 의견이 나오는 가운데 정치권은 '조국의 시간'을 두고 갑론을박이 일고 있다. 특히 송영길 민주당 대표가 '조국 사태'에 대해 사과한 것을 두고 여러 의견이 나오고 있다.

송 대표는 2일 민심경청 결과 보고회에서 '조국 사태'와 관련해 "국민과 청년들의 상처받은 마음을 헤아리지 못한 점을 다시 한 번 사과드린다"고 밝혔다. 이어 "조국 전 장관의 법률적 문제와는 별개로 자녀 입시 관련 문제는 우리 스스로도 돌이켜보고 반성해야 할 문제"라고 강조했다. .

그러면서 "좋은 대학 나와 좋은 지위 인맥으로 서로 인턴 시켜주고 품앗이하듯 스펙 쌓기 해주는 것은 딱히 법률에 저촉되지 않는다 하더라도 그런 시스템에 접근조차 할 수 없는 수많은 청년에게 좌절과 실망을 주는 일이었다"고 자성했다. 조국 사태와 관련해 민주당 지도부가 사과한 것은 2019년 10월 당시 이해찬 대표에 이어 두 번째다.

송 대표의 사과 소식이 전해지자 민주당 당원 게시판에는 "사과를 왜 하냐. 제발 당원들 말에 귀 기울여달라"는 글이 올라왔다. 또 한 당원은 송 대표의 사과를 인정할 수 없다며 "송영길 당대표 탄핵해야. 조국 전 장관 관련 사과한다고요? 지금 이 시국에? 탄핵합시다"라고 목소리를 높였다.

한편 야당에서는 즉각 비판 논평이 나왔다. 김예령 국민의힘 대변인은 이날 논평을 내고 "조국 사태로 등 떠밀리듯 했던 이해찬 전 대표의 대국민 사과를 제외하고는 지난 4년간 진심이 담긴 사과나 통렬한 반성 한번 없던 정권을 기억한다"라며 "4·7 재·보궐선거로 민심을 확인한 지 두 달이 다 돼서야 송 대표가 한 뒤늦은 사과 역시 영혼이 없었다"고 지적했다.

이어 송 대표가 조국 전 법무부 장관의 회고록 '조국의 시간'을 '반론 요지서로 이해한다'고 한 것을 두고는 "'가슴 아프다', '정치적 희생양', '귀양 간 죄인' 운운하며 자기변명과 궤변의 연장선상 그 이상도 이하도 아니다"라고 비판했다.

안혜진 국민의당 대변인도 민주당 사과에 대해 "'조건부 옵션'이 달린 사과는 진정한 사과가 아니다. 차라리 조 전 장관에게 엄중히 '자중하라'는 한마디가 먼저였다면 눈치 보기, 보여주기식 기자회견이 아니라 진정성 있는 반성으로 비쳤을 것"이라며 사과의 진정성이 없다고 지적했다.

